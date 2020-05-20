6 رحلات لطيران الشرق الاوسط اليوم تعيد لبنانيين من الخارج

يستمر ​طيران الشرق الاوسط​ باجلاء المواطنين و المغتربين ال​لبنان​يين من الخارج، ضمن المرحلة الثالثة التي وضعتها ​الحكومة اللبنانية​ لإعادتهم و المستمرة حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.



ومن المقرر، وصول ست رحلات اليوم الى ​المطار​، ثلاث منها من ​المملكة العربية السعودية​، بحيث تصل عند الثانية من بعد الظهر رحلة من ​الرياض​ ، ثم من جدة عند الثالثة ، تليها رحلة من ​الدمام​ عند الرابعة .

كذلك ستصل مساء اليوم رحلات من العاصمة الفرنسية ​باريس​ عند السادسة ، ومن ​ابو ظبي​ عند التاسعة ، والرحلة الاخيرة ستكون من دبي عند العاشرة مساء.

اشارة إلى ان رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان ، على ان تتخذ الإجراءات و التدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ و الاجهزة المعنية في المطار .