BBC: أول رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين

اشارت شبكة "BBC" الى ان ​تقارير​ واردة من ​إسرائيل​ عن أن مطارا في مدينة ​تل أبيب​ استقبل ​طائرة​ إماراتية كانت تحمل ​مساعدات​ للفلسطينيين لمواجهة ​فيروس كورونا​، فيما يعد أول رحلة طيران يعلن عنها بين ​الإمارات​ وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.

ونقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن المتحدث باسم شركة الاتحاد للطيران أن الشركة "سيّرت رحلة لشحن مساعدات من ​أبوظبي​ إلى تل أبيب لنقل مساعدات طبية إلى ​الفلسطينيين​".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية قد قالت إن السلطات الإماراتية "إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء وباء كورونا المستجد كوفيد-19 والتخفيف من أثره على ​الشعب الفلسطيني​" دون أن تأتي على ذكر المطار الذي حطت فيه الطائرة.