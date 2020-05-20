BBC: أول رحلة جوية بين الإمارات وإسرائيل لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين

اشارت شبكة "BBC" الى ان تقارير واردة من إسرائيل عن أن مطارا في مدينة تل أبيب استقبل طائرة إماراتية كانت تحمل مساعدات للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا، فيما يعد أول رحلة طيران يعلن عنها بين الإمارات وإسرائيل اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم شركة الاتحاد للطيران أن الشركة "سيّرت رحلة لشحن مساعدات من أبوظبي إلى تل أبيب لنقل مساعدات طبية إلى الفلسطينيين".
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية قد قالت إن السلطات الإماراتية "إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية إلى احتواء وباء كورونا المستجد كوفيد-19 والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني" دون أن تأتي على ذكر المطار الذي حطت فيه الطائرة.
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