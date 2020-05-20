8764 إصابة جديدة بكورونا و135 حالة وفاة نتيجة الفيروس في روسيا

سجّلت ​روسيا​ أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19 على أراضيها بلغت 135 حالة بينما تجاوز عدد ​الإصابات​ 300 ألف.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جرّاء ​فيروس كورونا​ المستجد في روسيا إلى 2972 بينما وصل عدد الإصابات إلى 308 آلاف و705 بعد تسجيل 8764 إصابة جديدة، في أدنى زيادة يومية منذ الأول من أيار.