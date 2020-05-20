8764 إصابة جديدة بكورونا و135 حالة وفاة نتيجة الفيروس في روسيا

سجّلت روسيا أعلى حصيلة يومية للوفيات بكوفيد-19 على أراضيها بلغت 135 حالة بينما تجاوز عدد الإصابات 300 ألف.
وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 2972 بينما وصل عدد الإصابات إلى 308 آلاف و705 بعد تسجيل 8764 إصابة جديدة، في أدنى زيادة يومية منذ الأول من أيار.
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