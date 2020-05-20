أسف رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير لما حصل أمس في مستشفى دار الشفاء والإعتداء على الدكتور لؤي شبلي الذي كان يقوم بعمله الإنساني.
ورأى أن "هذا التصرف فردي من قبل عنصر من الجيش وكلنا ثقة بقيادة الجيش اللبناني وبحكمته في ضبط هذا الأمر ومنع تكراره". ونوه "بما يقوم به الأطباء اليوم وبخاصة في ظل تفشي وباء كورونا، هؤلاء يجب ان يكرموا ولا يهانوا وهم الذين يقفون دائما الى جانب أبناء الوطن والجيش اللبناني في أي محنة يتعرض لها".
كما أشاد ببيان قيادة الجيش الذي تأسف للحادثة وأوقف العسكريين الذي قاموا بهذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع اسف للاعتداء على الدكتور شبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.