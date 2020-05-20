رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع اسف للاعتداء على الدكتور شبلي

أسف رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير لما حصل أمس في ​مستشفى​ دار الشفاء والإعتداء على الدكتور لؤي شبلي الذي كان يقوم بعمله الإنساني.

ورأى أن "هذا التصرف فردي من قبل عنصر من الجيش وكلنا ثقة بقيادة ​الجيش اللبناني​ وبحكمته في ضبط هذا الأمر ومنع تكراره". ونوه "بما يقوم به الأطباء اليوم وبخاصة في ظل تفشي وباء ​كورونا​، هؤلاء يجب ان يكرموا ولا يهانوا وهم الذين يقفون دائما الى جانب أبناء الوطن والجيش اللبناني في أي محنة يتعرض لها".

كما أشاد ببيان قيادة الجيش الذي تأسف للحادثة وأوقف العسكريين الذي قاموا بهذا الأمر.