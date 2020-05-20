وهاب تقدم بإخبار لدى ابراهيم ضد "سوكلين": لاستعادة جزء من الأموال المنهوبة

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى "أنّنيتقدّمت عند المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ بإخبار ضدّ "​سوكلين​" الّتي قبضت طيلة 22 عامًا، 164 دولارًا على طن ​النفايات​، بينما تتقاضى الشركات الحاليّة 59 دولارًا على الخدمات نفسها".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الفرق سنويًّا 179 مليون دولار، ممّا يستدعي استدعاء أصحاب الشركة واستعادة جزء من ​الأموال المنهوبة​". وأكّد "أنّنيأثق بابراهيم الّذي قام بجهد جبّار في ملاحقة المتلاعبين ب​الدولار​"، متمنيًا على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​، "دعمه في قضية "سوكلين"، فنحن قادرون على استعادة مئات الملايين، لأنّ الجهة الّتي لزّمت "سوكلين" والشركات الحاليّة واحدة، وهي "​مجلس الإنماء والإعمار​".