لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى "أنّنيتقدّمت عند المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بإخبار ضدّ "سوكلين" الّتي قبضت طيلة 22 عامًا، 164 دولارًا على طن النفايات، بينما تتقاضى الشركات الحاليّة 59 دولارًا على الخدمات نفسها".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الفرق سنويًّا 179 مليون دولار، ممّا يستدعي استدعاء أصحاب الشركة واستعادة جزء من الأموال المنهوبة". وأكّد "أنّنيأثق بابراهيم الّذي قام بجهد جبّار في ملاحقة المتلاعبين بالدولار"، متمنيًا على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، "دعمه في قضية "سوكلين"، فنحن قادرون على استعادة مئات الملايين، لأنّ الجهة الّتي لزّمت "سوكلين" والشركات الحاليّة واحدة، وهي "مجلس الإنماء والإعمار".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب تقدم بإخبار لدى ابراهيم ضد "سوكلين": لاستعادة جزء من الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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