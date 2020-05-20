حب الله جال على تجمع Phoenix: قادرون على الانتاج والوصول الى كل دول العالم

جال وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ والنائب نعمة في تجمع Phoenix الصناعي في اطار دعم الصناعة الوطنية في مواجهة ​فيروس كورونا​.

وفي كلمة له، لفت افرام الى "الفريق العامل في المجمع لبى النداء وأمن للسوق اللبناني ما يكفي من مواد وقائية"، مشيرا الى أن "الصناعة هي القطاع المقاوم للصدمات وهو من يحافظ على لقمة العيش وهو اساس النهضة الاقتصادية".



من جهته، أكد حب الله أنه "لم يكن لدينا شك بابداعكم وعملكم، ونحن قادرون على الانتاج والوصول الى كل دول ​العالم​، ولبنان لا يموت".

وتابع حب الله :"مقبلون على الافضل وكفاءة اللبنانيين عالية وهم قادرون على التصرف كمجموعة عمل ويجب الوصول الى تأمين اكتفائنا الذاتي وايقاف الاستيراد وجذب الصادرات"، لافتا الى أن "الليرة تكون بألف خير حين نستخدمها بدلاً من الدولار وحين نشجع الصناعة المحلية ونتوقف عن الاستيراد".