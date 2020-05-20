عكر: الأخبار التي يتم تداولها حيناً حول تعيين محافظ بيروت وأحياناً حول مواضيع أخرى لا قيمة لها

اشارت نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "الأخبار التي يتم تداولها حيناً حول تعيين محافظ بيروت وأحياناً حول مواضيع أخرى لا قيمة لها وتعبر عن نفسية مروجيها". ورأت انه "معيب ونحن في هذه الأزمة المصيرية أن تكون العقول والألسنة مشغولة بشائعات سخيفة". اضافت قائلة "أغفر لهم يا أبتاه".

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