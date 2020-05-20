لقاء بين رابطة اساتذة التعليم المهني وجمعية الاساتذة المتعاقدين وتأكيد على تفعيل التنسيق والتعاون

عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة ​التعليم المهني والتقني​ لقاءً مع جمعية الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، وثمّن المجتمعون القرارات الصادرة عن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني ​هنادي بري​ بخصوص التعلم عن بعد لأساتذة المواد التطبيقية، وأثنوا على حرصها وعملها الدؤوب في ما يتعلق بتعجيل صرف مستحقات التعاقد للمتعاقدين خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

ومن ثم أكد المجتمعون على العمل وتفعيل التنسيق والتعاون بين الرابطة وجمعية ​الاساتذة المتعاقدين​ في التعليم المهني والتقني، وعلى توحيد جهود الأساتذة المتعاقدين جميعا" من أجل ​تحقيق​ مطلبهم المشروع والمتمثل في تثبيتهم من خلال إجراء مباراة محصورة.

وفي ختام اللقاء، تمنى المجتمعون انقضاء أزمة وباء ​كورونا​ في القريب العاجل والعودة إلى ​الحياة​ الطبيعية كما استقرار الوضع النقدي والمالي، حيث تم إلتهام الرواتب والمعاشات و​الأجور​ بسبب ارتفاع سعر صرف ​الدولار​ بشكل جنوني والذي تسبب ايضا" بإنخفاض وتدني القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين اللبنانيين إلى مستويات خطيرة جدا".