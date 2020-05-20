اعلنت المديرية العامة للأمن العام ان عناصر المديرية داهموا محلا للاراكيل في كفرشيما يستثمره السوري (م.ز) بسبب بيعه معسّل مغشوش ومزوّر، وضبط 250 كلغ معسّل مزوّر وعلب واكياس لماركات مسجّلة مقلّدة وعدّة تستخدم لإعادة التوضيب و4 بنادق صيد دون ترخيص، وختم المحل بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه.
كانت هذه تفاصيل خبر مداهمة محل للاراكيل في كفرشيما وضبط كمية من المعسل المزور وتوقيف صاحبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.