مداهمة محل للاراكيل في كفرشيما وضبط كمية من المعسل المزور وتوقيف صاحبه

اعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ ان عناصر المديرية داهموا محلا للاراكيل في ​كفرشيما​ يستثمره السوري (م.ز) بسبب بيعه معسّل مغشوش ومزوّر، وضبط 250 كلغ معسّل مزوّر وعلب واكياس لماركات مسجّلة مقلّدة وعدّة تستخدم لإعادة التوضيب و4 بنادق صيد دون ترخيص، وختم المحل بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه.

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