أبو شرف: لضرورة المحافظة على سلامة المساجين الصحية

ناشد نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​، في ​مؤتمر​ صحافي بعد اجتماع لجنة الرعاية الصحية في السجون، ​القضاة​ "للمزيد من التجاوب مع جهود ​نقابة المحامين​ لتسيير طلبات إخلاء السبيل وإعتماد المحاكنة والإستجواب عن بعد لتحريك ملفات الدعاوى، وإعادة النظر بوضع الموقوفين والمحكومين والتسريع باخلاء السبيل"، داعيا الى "إعتماج إجراءات بديلة عن التوقيف حسب القانون للتخفيف من الإكتظاظ".

وطالب المعنيين في ​وزارة الداخلية​ بـ"تسحين الظروق الصحية غير الإنسانية لا سيما في نظارة ​قصر العدل​ في ​بعبدا​، وسجن جسر العدلية في ​بيروت​ والعمل على تخفيف عدد ​السجناء​ بكافة السبل وايجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الاكتظاظ وعدم ادخال سجناء جدد"، مشددا على "ضرورة المحافظة على ​سلامة​ المساجين الصحية والإستمرار بالإجراءات الوقائية المتخذة في مواجهة ​فيروس كورونا​ وإتخاذ أقصى درجات النظافة خصوصا في ظل الجو الحار".

وأكد أبو شرف "ضرورة التشديد على تأمين الحاجات ومستلزمات الـPPE من أقعنة وقفازازت مواد تنظيف، بالإضافة الى توفير ​مستشفى​ خاص واماكن للعز في حال تبين ​حالات​ اصابة وتجهيز أماكن العزب الكوادر البرشية"، مضيفا: "كما يجب تأمين الدعم المادي للسجون لتتمكن من تنفيذ الاجراءات، وإستمرار التعاون بين مختلف القطاعات ليقوم كل فريق بدوره وإستمرار التدريب والاشراد الطبي".