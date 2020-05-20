ارسلان من قصر بعبدا: لمحاربة الفساد باسرع وقت

لفت رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح من ​قصر بعبدا​ إلى ان "اللقاء مع ​الرئيس ميشال عون​ مناسبة لبحث واستكمال ما بحث ب​جلسة الحوار​ الاقصادية بين رؤساء الكتل التي دعا إليها ​الرئيس عون​، وأبدينا بعض الملاحظات عليها في جلسة الحوار ونتابعها مع الرئيس عون اليوم".

وأوضح انه "بحثنا ايضا بعمل ​الحكومة​ وكيفية اخراج البلد من الهاوية الاقتصادية والمالية التي أتانا بعدها موضوع ​كورونا​ الذي زاد الطين بلّة ورمى بأعبائه الكبيرة على المواطن اجتماعيا واقتصاديا وماليا".

وأشار إلى انه "كان هناك خطة منجزة لملف ​النزوح السوري​ في الحكومة السابقة أيام الوزير السابق ​صالح الغريب​ وفي هذه الحكومة الوزير ​رمزي مشرفية​ انكب على استكمالها واحاطتها من كافة الجوانب، وأنجز خطته وسلمها للرئيس عون وهذه الخطة أصبحت مكتملة وعلى ​مجلس الوزراء​ ان يقر هذه الخطة التي قد تشكل رافعة اساسية لتخفيف ضغط النزوح السوري على هذا البلد".

من جهة أخرى شدد على ان "​محاربة الفساد​ بالبلد عنوان كبير وتفاصيله كبيرة ويجب ان يتم باسرع وقت، ويجب ان يتم معالجة الفساد في شرايين ​الدولة​ ومؤسسات الدولة أصبح أكثر من ملح وضروري، لأن الفساد تحول إلى ​منظومة​ مقوننة ولا أحد يعتبر ان الفساد في لبنان هو قصة موظف سرق من الخزينة لأن الفساد له العديد من الاوجه والعديد من المداخلات حتى اصبح في كثير من الاحيان له الغطاء القانوني وبالتالي تفكيك منظومة الفساد على الدولة ان تبدأ بها بكل ملف بملفه".