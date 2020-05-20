النشرة: اشكال أمام أحد المصارف في مدينة النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، ان اشكالا وقع قبل ظهر اليوم امام فرع أحد المصارف في المدينة بين مواطن كان يحاول المراجعة في شأن حسابه المصرفي وبين أحد الموظفين على خلفية " سوء التعامل والتصرف الذي يقوم به الموظف تجاه عشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون ساعات منذ الصباح امام مدخل المصرف. وعمدت ادارة المصرف إلى اقفال الابواب وادخال المواطنين اليه ببطء شديد للمراجعة بشأن حساباتهم المالية تحت ذريعة اجراءات ​الوقاية​ ضد ​فيروس كورونا​.

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