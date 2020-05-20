أبو الحسن: لإيجاد حل جذري لتهريب المحروقات والطحين وغيرها من المواد

شدد عضصو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، على أن "المطلوب ايجاد حل جذري لتهريب المحروقات والطحين وغيرها من المواد"، معتبرا "أننا نذهب إلى صندوق النقد الدولي فيما لا رؤية إقتصادية موحدة لدى الحكومة".
ورأى أبو الحسن في مؤتمر صحافي من مجلس النواب أن "خطة الحكومة الإقتصادية، تفتقر الى جدول زمني للتطبيق فيما التوقعات بمنحنا القروض انخفضت"، مبينا أن "خطوة دمج المصارف تعني وضع ثلث العاملين في المصارف بلا عمل"، مشيرا الى أن "المطلوب أن نتجه سريعاً لبدء عملية الإصلاح الذي هو نهج وممارسة".
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