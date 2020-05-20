أبو الحسن: لإيجاد حل جذري لتهريب المحروقات والطحين وغيرها من المواد

شدد عضصو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، على أن "المطلوب ايجاد حل جذري لتهريب ​المحروقات​ و​الطحين​ وغيرها من المواد"، معتبرا "أننا نذهب إلى ​صندوق النقد الدولي​ فيما لا رؤية إقتصادية موحدة لدى ​الحكومة​".

ورأى أبو الحسن في ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​ أن "خطة الحكومة الإقتصادية، تفتقر الى جدول زمني للتطبيق فيما التوقعات بمنحنا ​القروض​ انخفضت"، مبينا أن "خطوة دمج ​المصارف​ تعني وضع ثلث العاملين في المصارف بلا عمل"، مشيرا الى أن "المطلوب أن نتجه سريعاً لبدء عملية الإصلاح الذي هو نهج وممارسة".