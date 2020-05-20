أسود:إما الضمان يشبح على المواطنين وإما الحكومة تحصل أموالا غير مستحقة

اشار عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "وصلني منذ وقت قصير هذا التوضيح عن سلوك وممارسات ​الضمان​ بفرض غرامات تأخير في فترة التعبئة العامة والاقفال من 12/3/2020 الى 30/4/2020..فإما الضمان يشبح على المواطنين وإما ​الحكومة​ التكنوقراطية ذات الكاريزما العالية تحصل أموالا غير مستحقة أو ما معها خبر وفي الحالات أعلاه كوارث سياسية".

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