مصلحة الصحة جنوبا: تسجيل 33 حالة شفاء ومتابعة أوضاع 968 مغتربا بالحجر الصحي

واصلت مصلحة الصحة في محافظة ​لبنان​ ​الجنوب​ي، بشخص رئيسها الدكتور جلال حيدر، مواكبة مستجدّات وتطوّرات حالات عدوى "​كوفيد 19​" المستجد على صعيد الأقضية التابعة لها في صيدا، صور، وجزين على مستوى القرى والبلدات الواقعة ضمن نطاقها، وبدء المرحلة الثالثة من عودة المغتربين اللبنانيين لاسيما الجنوبيّين منهم، إلى جانب الاهتمام بالحالات الإيجابيّة والمشتبه بها بين صفوف المواطنيين المقيمين وعمليّة تقصّي المخالطين لهم.

وأكّد حيدر في بيان، أنّ "المصلحة تواصل بالتنسيق مع طبابة الأقضية في صيدا وصور وجزين بالتعاون مع ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​البلديات​ و​الأجهزة الأمنية​، متابعة مستجدّات وتطوّرات حالات عدوى "كوفيد 19" المستجد، بين المقيمين في البلدات والقرى الجنوبية والمغتربين الّذين يتوافدون تباعًا إلى لبنان".

ولفت إلى أنّ "عدّاد حالات العدوى في جزين سجّل شفاء إصابتين من أصل 4. أمّا في ​قضاء صيدا​ فقد بلغت حالات الشفاء 12 من أصل 15 حالة إيجابيّة، فيما وصل عدد الحالات الإيجابية في صور إلى 39، تعافت 19 منها"، مشيرًا إلى أنّ "968 من المغتربين الوافدين يتمّ متابعة أوضاعهم في الحجر الصحّي". وأوضح أنّ "هذه الارقام قابلة للتغيّر بين لحظة وأُخرى بسبب قدوم المغتربين من جهة، وإعادة الفحوصات بشكل دوري للتثبّت من تغيّر النتيجة من إيجابي إلى سلبي".

وشدّد على ضرورة "اتّباع المواطنين الإرشادات الوقائيّة، بدءًا بالتباعد الاجتماعي واستعمال الكمّامات وغيرها من الشروط الّتي علينا لزامًا التقيّد بها، كي لا نقع في المحظور ويتمّ عزل بعض المناطق في الجنوب"، مؤكّدًا أنّ "​محاضر ضبط​ سيتمّ تسطيرها بحقّ المخالفين للحجر المنزلي".