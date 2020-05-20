بلدية برجا: نتائح فحوصات الـ 48 شخصا سلبية وننتظر نتائج 59 حالة

أفادت اللجنة الصحية في خلية ​الأزمة​ في ​بلدية برجا​ باقليم الخروب في تقريرها الـ50 الذي يغطي ​الإصابات​ بفايروس ​كورونا​، "أن عدد الحالات المثبتة مخبريا 2، وان اللجنة تنتظر اعادة الفحص لهما"، مشيرة الى "ان نتائج فحص الاشخاص الـ 48، والتي اجريت لهم بتاريخ 15 ايار الحالي، جاءت جميعها سلبية".

ولفت التقرير الى انه تم امس اجراء فحوصات PCR لـ 59 شخصا من المخالطين مباشرة مع الإصابات، ومن الأشخاص المحجورين القادمين من خارج ​لبنان​، وبعض منسقي الدوائر وعمال السوبرماركت والملاحم و​محلات​ بيع الخضار.

واعلنت اللجنة انها تتابع الأشخاص الذين أجريت لهم الفحوصات، للتأكد من التزامهم ​الحجر المنزلي​ ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر لما فيه مصلحة الجميع"، متمنية على "أهالي برجا بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع".

