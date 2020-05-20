سقوط أول قتيل في الإعصار أمبان في بنغلادش

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خولنا: أسفر الإعصار القوي أمبان الذي يفترض أن يضرب البر بعد ظهر الأربعاء في خليج البنغال، عن سقوط أول قتيل في بنغلادش هو متطوع في منظمة الهلال الأحمر المحلية.

وبسبب الرياح العاتية انقلب مركب للمنظمة غير الحكومية كان يساعد على إجلاء قرويين، في نهر في مدينة كالابارا الساحلية.

قال نور الإسلام خان المسؤول في الهلال الأحمر في بنغلادش لوكالة فرانس برس إن المتطوع "كان يحمل مكبرا للصوت ثقيلا ويرتدي حذاء مضادا للمطر وواقيا من الرياح، لذلك لم يتمكن من السباحة وغرق بسبب وزن معداته".

