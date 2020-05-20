شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أسيوط يستقبل اليوم أولي رحلات المصريين العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار أسيوط الدولي ، اليوم الأربعاء ، أولي الرحلات الاستثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني قادمة من دبي بدولة الإمارات على متنها عدد من المصريين العالقين هناك منذ فترة تعليق رحلات الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني أن سلطات مطار أسيوط الدولي أعدت استعدادات مكثفة لاستقبال أولي رحلات العالقين بالخارج التابعة لشركة إير كايرو قادمة من دبي بدولة الإمارات ، حيث يتم إجراء فحوصات طبية علي جميع الركاب من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار وانهاء اجراءات وصولهم بمعرفة سلطات الجوازات والجمارك ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة لقضاء 7 أيام للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

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كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.