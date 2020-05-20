شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل النواب يحذر من انتشار الكمامات المغشوشة ويطالب بتشديد الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور على عبد العال، موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول انتشار بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة فى الشوارع، والتى تشكِّل تهديداً على صحّة المواطنين وكذلك العاملين فى المجال الطبى، ذلك أنّها ليست مصنوعة من مواد مناسبة أو فى بيئات معقّمة، ويمكن أن تفتقر إلى المواصفات التى تمنع الفيروسات أو البكتيريا من الدخول فى ممرات تنفّسيّة.

وقال زين الدين إن انتشار الكمامات المغشوشة لدى بعض التجار ومصانع بير السلم تؤكد استخفافهم التام بصحّة الناس أو بأرواحهم، خاصة أن الأقنعة الجراحيّة أصبحت عنصراً جوهريّاً فى المعركة التى يخوضها العالم ضدّ كورونا.

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وأضاف زين الدين، أن المواطنين لجأوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التى تنتج الكمامات غير المعقمة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية الطبية التى تساهم فى تجنب العدوى بين المواطنين فضلا عن أنها فى كثير من الأحيان تكون مستخدمة، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة عدد الإصابات وتهديد حياة المواطنين، وكذلك بسبب غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها.

وفى هذا الصدد، طالب البرلمانى بتشديد حملات الرقابة داخل المناطق الشعبية ومنع عمليات بيع وشراء الكمامات بهذه الطريقة، وتشديد الرقابة على الصيدليات والموردين للحفاظ على سعر مناسب للكمامة الصحية.