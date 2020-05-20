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محكمة فرنسيّة تأمر الشرطة بوقف إستخدام الطائرات المسيّرة في المراقبة خلال الإغلاق

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وكالات- أمر مجلس الدولة الفرنسي اليوم، الاثنين 18 ماي 2020، شرطة باريس بالتوقف عن إستخدام الطائرات المسيرة لمراقبة الحشود، فيما تستعد البلاد للخروج من الإغلاق المفروض منذ شهرين لإحتواء (كوفيد19-).

 

وقضى مجلس الدولة بأن إستخدام الطائرات المسيرة الذي تباهت به الشرطة أمام عدسات التلفزيون خلال الإغلاق، ضد قواعد حماية البيانات الأوروبية.

 

وأشار إلى أن الشرطة كانت تستخدم الطائرة المسيرة على إرتفاع ما بين 80 إلى مائة متر، دون خاصية التقريب، ما يعني عمليا عدم القدرة على تحديد الأفراد. وبالإضافة لذلك جرى إزالة منشأتها الداخلية للتسجيل.

 

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وقبلت المحكمة أن الطائرات المسيرة كانت تستخدم من أجل هدف شرعي يتعلق بالسلامة العامة، وأن إستخدامها لا يمثل انتهاكا "خطيرا وغير شرعي" للحريات الأساسية، غير أن المحكمة قال إنه لا يوجد إجراء يحول دون إستخدام الطائرات المسيرة بطريقة يمكنها من شأنها أن تحدد الأفراد.

 

وبالإضافة لذلك، بإعادة الصور إلى أحد مراكز قيادة الشرطة، فإن هذا يعد إستحواذا على بيانات شخصية، وبالتالي يجب أن يتماشى والقواعد الأوروبية.

 

 

 

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