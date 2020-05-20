الفلبين تُسجل 279 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، 279 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل أعلى

زيادة يومية في 9 أيام، و5 وفيات أخرى.



وقالت الوزارة في نشرة، إن

إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 842، بينما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 13221، وتعافى 89 مريضا آخرين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 2932.