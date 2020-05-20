رئيس البرازيل يعلن توسيع استخدام عقار كلوروكين لعلاج عدوى كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن سلطات البلاد ستوسع استخدام عقار (كلوروكين) المضاد للملاريا في علاج عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".
وقال عن بولسونارو: "إن القائم بأعمال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، سيوقع على إرشادات توسعاستخدام بروتوكول العلاج بـ (كلوروكين) في إطار إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المنتشر بوتيرة متزايدة في البلاد".
وكشف بولسونارو أنه يحتفظ بعلبة لدواء (كلوروكين) لاستخدامه في حالاحتياج والدته البالغة 93 عاما إلى ذلك، لافتا إلى أن هذا العقار يعتمده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسجلت البرازيل، أمس الثلاثاء، ارتفاعا حادا وغير مسبوق للوفيات والإصابات بفيروس (كورونا المستجد) حيث تم تسجيل 1179 حالة وفاة و17408 حالات إصابة جديدة، وسط انتشار متسارع للمرض في البلاد.
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