ألمانيا تُسجل 797 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​ألمانيا​، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19"، و83 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي ​الإصابات​ لديها 176007، والوفيات 8090،

جاء ذلك وفق خبر أعلنته فضائية "سكاي نيوز عربية".



وكشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في

ألمانيا أن عدد ​حالات​ الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.



وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.