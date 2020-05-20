الكويت: شفاء 204 حالات من مصابي كورونا والإجمالي 4885

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، شفاء 204 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4885 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1073 إصابة جديدة بمرض كورونا الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 16764 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 121 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، د.عبدالله السند، إن من بين الحالات الجديدة 231 حالة لمواطنين كويتيين و232 لمقيمين من الجنسية الهندية و181 لمقيمين من الجنسية المصرية و102 لمقيمين

من الجنسية البنغلادشية وباقي الحالات من جنسيات أخرى.

كما قال "السند" في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

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وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1073 السابقة تضمنت (231 حالة لمواطنين كويتيين) و(332 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(181 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(102 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (397 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(258 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(181 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(124 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(113 حالة بمنطقة العاصمة الصحية). وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة

الفروانية 131 حالة) و(منطقة جليب الشيوخ 77 حالة) و(منطقة خيطان 76 حالة) و(منطقة حولي 55 حالة).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 179 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11962 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 262 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 4382 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 696ر252 ألف فحص. وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.