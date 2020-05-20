بسبب كورونا.. التضخم ببريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 2016

تراجع معدل التضخم في بريطانيا في أبريل إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2016، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية ودفعت شركات بيع الملابس لخفض الأسعار، في حين هبطت أيضا أسعار الكهرباء.
أسعار المستهلكين انخفض إلى 0.8 % على أساس سنوي في أبريل مقارنة مع 1.5 % في مارس وهو ما يتفق إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وكشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن مؤشر
وهوت أسعار المستهلكين 0.2 % في أبريل فحسب.
ويقول بنك إنجلترا المركزي إن التضخم قد ينخفض إلى أقل من واحد بالمئة في الشهور القليلة المقبلة.
وقال بن برودبنت نائب محافظ البنك إنه قد ينخفض إلى أدنى من الصفر بنهاية العام الحالي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون ذلك بداية فترة طويلة من انكماش الأسعار.
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