" فرجت " اتفاقية بين السجون والبنك السعودي لفك الكرب

احتلت خدمة "فرجت" قائمة محركات البحث جوجل فى المملكة العربية السعودية، بعد أن وقعت المديرية العامة للسجون اتفاقية تعاون استراتيجي مع البنك السعودي للاستثمار تنضم بموجبها إلي الخدمة وبرنامج"وااو" الخير.
وتعتبر الخدمة من الأعمال الخيرية التى تمكن عملاء البنك من المساهمة في تفريج كربة المحكومين في القضايا المالية من خلال التبرع بنقاطهم في برنامجالولاء "وااو" إلكترونياً عبر الإنترنت البنكي أو تطبيق الأجهزة الذكية.
وقال اللواء محمد بن علي الأسمري، مدير عام السجون، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع الخاص في مجالات المسؤولية الاجتماعية.
من جانبة أكد الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار فيصل العمران، أن الخدمةتعد إحدى أهم المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لما لها من دور مهم في تعزيز قيم التعاون والتعاضد خاصة في مثل هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان.
يشار إلى أن خدمة " فرِجت" التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون عبر منصة" أبشر "، الإلكترونية تهدف إلى توفير وسيلة آمنة وسهلة يستطيع المواطن والمقيم من خلالها التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية.
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