كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من ترامب بشأن عدد إصابات كورونا بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة جراء فيروس كورونا المستجد في العالم.

وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "إنني أنظر إلى ذلك على أنه شيء جيد من ناحية معينة لأنه يعني أن اختباراتنا أفضل بكثير"، وفقًا لموقع سي إن إن.

وأضاف ترامب: "بالمناسبة، تعلمون عندما تقولون إننا نتقدم في عدد الاصابات، فإن سبب ذلك يعود إلى إجراء اختبارات أكثر من أي دولة أخرى"، مؤكدًا: "عندما يكون لدينا الكثير من الحالات (..) لا أعتبر ذلك شيئا سيئا، أنا أعتبر ذلك أمرا جيدا لأنه يعني أن آلية اختبارنا أفضل بكثير."

وتابع ترامب: "لذا اعتبرها وسام شرف. إنها إشادة كبيرة بآلية الاختبار وبجميع العمل الذي قام به الكثير من المحترفين".

وكانت الولايات المتحدة، سجلت 1539 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد إلى 91.845، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.

وتناهز حصيلة الوفيات اليومية تقريبا ضعف تلك التي سجلت مساء الاثنين والتي كانت الأدنى على الإطلاق منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19.

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وبحسب بيانات نُشرت الثلاثاء في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا (الأربعاء) بتوقيت غرينيتش يبلغ عدد الإصابات أكثر من مليون ونصف المليون مصاب.

وقد أظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور، أن حوالى 290 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات، فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول، إذ سجلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس، استنادا إلى تسعة نماذج وبائية، يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 113 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول 13 يونيو، حسبما جاء في موقع قناة سكاي نيوز عربية.