كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدد إصابات كورونا في روسيا يتجاوز 300 ألف إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ورسيا، اليوم الأربعاء، أن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد تجاوز 300 ألف إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 115 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19"، و9263 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الروسية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة.

وكانت اللجنة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أكدت أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 76130 شخصا.

Advertisements

أكدت الحكومة الروسية، أنها نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بأقل من عشرة آلاف حالة جديدة، مع تسجيل انخفاض ملموس في عدد الوفيات الجديدة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، 9709 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9200 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 281752، بما في ذلك 211748 حالة نشطة.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، وفاة 94 مصابا بالفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 119 وفاة أمس)، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 2631 حالة وفاة.

كما تماثل 4207 أشخاص للشفاء من كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 67373 شخصا.