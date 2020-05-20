كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر كولومبيا تمدد إجراءات الحجر الصحي حتى نهاية الشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوك ماركيز يوم الثلاثاء أن كولومبيا تمدد إجراءات الحجر الصحي حتى 31 مايو، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال الرئيس إنه بعد انتهاء هذه الإجراءات، ستبدأ مرحلة جديدة يعيش فيها الكولومبيون في تعايش مع الفيروس.

وأوضح دوكي، أن الحدود ووسائل النقل ستظل مغلقة حتى نهاية يونيو، بينما ستبقى المطاعم والحانات والمدارس مغلقة حتى أغسطس.

أكدت جامعة كولومبيا 16،935 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد و613 حالة وفاة مرتبطة به، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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وعلي صعيد آخر، سجلت اليابان 31 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي وثماني وفيات يوم الثلاثاء، ليرتفع الاجمالي الوطني الى 16925 حالة اصابة و784 حالة وفاة.

كان يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجل فيه أقل من 30 حالة جديدة في البلاد. انخفضت الحالات الجديدة اليومية بشكل مطرد خلال الشهر الماضي ؛ قبل أسابيع فقط، كانت اليابان لا تزال تسجل ما بين 100 و300 حالة في اليوم.

أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ لأول مرة في العديد من المحافظات المتضررة في 7 أبريل، قبل أن يمتد إلى البلد بأكمله في 16 أبريل. تم رفع الإجراء الأسبوع الماضي لمعظم المحافظات.

لكن لا تزال في مكانها في ثماني محافظات تضررت بشدة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا. غدا، من المتوقع أن تقرر الحكومة ما إذا كانت سترفع حالة الطوارئ في تلك الأماكن ومتى.

