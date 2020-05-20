كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 20،260 حالة إصابة و1574 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك يصل إجمالي الأرقام الوطنية إلى 1،528،568 حالة و91،921 حالة وفاة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد آخر، أفادت شبكة "سي إن إن"، بأنه إذا نجحت أمريكا في سعيها المحفوف بالمخاطر إلى اعادة فتح البلاد، فستكون على الرغم من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس بسببه.

بحلول نهاية هذا الأسبوع، ستكون جميع الولايات الخمسين قد اتخذت بعض الخطوات على الأقل لإعادة فتح المجتمعات والاقتصادات حيث تتوقف البلاد عن مقاومة الفيروس وتحاول أن تتعلم التعايش معه - على الأقل حتى ظهور علاج مثبت أو تطوير لقاح.

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لكنهم لن يرعاهم رئيس يقدم المشورة حول كيفية الانفتاح بأمان، أو تمكين مسؤولي الصحة العامة، أو تحمل مخاوف واهتمامات مواطنيه علنًا.

بدلًا من ذلك، يقوض ترامب أفضل ممارسات حكومته عن طريق تناول جرعات من عقار هيدروكسي كلوروكوين، مما أدى إلى تشويه الدراسات التي وجدت أنه غير فعال في مكافحة Covid-19 ورفض ارتداء قناع كما أوصى به خبراء الصحة.

لكن في بلد ترامب، يري المشجعون المخلصون ان كل خطوة يتخذها الرئيس والتي تبدو تقصيرًا في أداء واجباته على أنها الوفاء بوعد القيادة المنشقة التي صوتوا لصالحها في عام 2016.

إن استراتيجية ترامب - التي تنشط القاعدة التي يعتقد أنها جواز السفر إلى فترة ثانية - تثير تخميرًا سياسيًا قابلًا للاحتراق من المرجح أن يزيد من تعميق الانقسامات الوطنية التي تفاقمت بسبب الوباء.

