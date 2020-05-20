كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تراجع الإصابات بكورونا في اليابان مع دراسة رفع حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجل فيه أقل من 30 حالة جديدة في البلاد. انخفضت الحالات الجديدة اليومية بشكل مطرد خلال الشهر الماضي ؛ قبل أسابيع فقط، كانت اليابان لا تزال تسجل ما بين 100 و300 حالة في اليوم.
أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ لأول مرة في العديد من المحافظات المتضررة في 7 أبريل، قبل أن يمتد إلى البلد بأكمله في 16 أبريل. تم رفع الإجراء الأسبوع الماضي لمعظم المحافظات.
لكن لا تزال في مكانها في ثماني محافظات تضررت بشدة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا. غدا، من المتوقع أن تقرر الحكومة ما إذا كانت سترفع حالة الطوارئ في تلك الأماكن ومتى.