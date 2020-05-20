كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تراجع الإصابات بكورونا في اليابان مع دراسة رفع حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت اليابان 31 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي وثماني وفيات يوم الثلاثاء، ليرتفع الاجمالي الوطني الى 16925 حالة اصابة و784 حالة وفاة، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

كان يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجل فيه أقل من 30 حالة جديدة في البلاد. انخفضت الحالات الجديدة اليومية بشكل مطرد خلال الشهر الماضي ؛ قبل أسابيع فقط، كانت اليابان لا تزال تسجل ما بين 100 و300 حالة في اليوم.

أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ لأول مرة في العديد من المحافظات المتضررة في 7 أبريل، قبل أن يمتد إلى البلد بأكمله في 16 أبريل. تم رفع الإجراء الأسبوع الماضي لمعظم المحافظات.

لكن لا تزال في مكانها في ثماني محافظات تضررت بشدة، بما في ذلك طوكيو وأوساكا. غدا، من المتوقع أن تقرر الحكومة ما إذا كانت سترفع حالة الطوارئ في تلك الأماكن ومتى.

