مصدر جامعي لـ” اليوم 24″: اقترحنا 3 محاور لاستئناف منافسات البطولة وننتظر رد السلطات المختصة

راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السلطات المختصة وقدمت مقترحا يقضي باستئناف منافسات البطولة الاحترافية بعد توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع “اليوم24″، على كون المقترح يتضمن استئناف مباريات الدوري المتبقية لحساب منافسات الموسم الرياضي الجاري، وتحديد 3 محاور لإجراء المباريات بداية من يوم 17 يوليوز.

وأوضح المصدر نفسه أن المقترح يتضمن المحور الأول وجدة – بركان والناظور، والمحور الثاني العاصمة الرباط، في وقت حدد المحور الثالث في مدينة الدار البيضاء.

وأبرز المتحدث ذاته أن كل محور لا يجب أن تتجاوز مسافته 100 كلم سواء تعلق الأمر بالمسافة الفاصلة بين مقرات الإقامة وملاعب التداريب و الملاعب التي ستحتضن المباريات.