ثعابين وفئران وقطط الزباد..الصين تمنح مساعدات مالية للمزارعين للتوقف عن تربية حيوانات تسبب الأمراض

يبدو أن فيروس كورونا المستجد دفع الصين إلى شن حملة واسعة للحد من عادة استهلاك الحيوانات البرية، التي يشتهر بها الصينيون على الرغم من أنها غير منتشرة بين الغالبية العظمى منهم.

وقالت شبكة الـ”بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، إن بعض المقاطعات في الصين بدأت منح المزارعين مساعدات مالية لتشجيعهم على التوقف عن تربية الحيوانات البرية، التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ظهور أمراض جديدة، مثل كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا.

ولجأت ست مقاطعات صينية، منها مقاطعة هونان وسط الصين إلى الشراء من المزارعين ما ربوه من الثعابين، والفئران، وقطط الزباد على أمل أن يشجعهم هذا على تربية حيوانات أخرى مدجنة.

ويبدو أن الصينيين يدعمون هذه الخطط بهدف الحد من التجارة فى الحيوانات البرية، خصوصا أن الغالبية العظمى منهم لا تأكل هذه الحيوانات.

يذكر أن السلطات الصينية قدمت، في أبريل الماضي، تشريعاً جديداً يحدد فصائل الحيوانات، التى يمكن تربيتها قانونياً، والحصول على لحومها، لكن هذا لن يوقف التجارة في تربية هذه الحيوانات، لاستخدامها لأغراض طبية، حسب منتقدين للتشريع.