الطيرة: اعتقال مشتبه آخر بإطلاق النار على الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شابا آخر من مدينة الطيرة (35 عاما)، وذلك للاشتباه بضلوعه في حادثة إطلاق النار على سيارة للشرطة، الأسبوع الماضي، وإصابة شرطيين بجراح خطيرة وطفيفة.

ونسبت الشرطة للشاب في لائحة الادعاء شبهات محاولة القتل وحيازة السلاح وتشويش إجراءات قضائية، ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب الشرطة لتمديد اعتقاله، اليوم.

هذا، واعتقلت الشرطة في وقت سابق 6 مشتبهين، بينهم 3 نساء، تم تسريح 4 منهم، فيما أسقطت شبهات إطلاق النار على سيارة الشرطة، وأبقت على شبهة حيازة السلاح.