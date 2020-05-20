الجاليات الفلسطينية: 1573 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ87

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة الوفيات بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى 87 حالة وفاة، بينما الإصابات توقفت عند حد 1573 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحافي، أن الجالية الفلسطينية في دولة الكويت سجلت حالة وفاة، والمتوفى هو المواطن محمد خليل أبو الخير (74 عامًا).

كما أعلنت تسجيل حالتي تعافي من الفيروس الوبائي بصفوف الجالية الفلسطينية في بلجيكا.

وبينت أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغ حتى اللحظة 87 حالة وفاة، و1573 إصابة، و744 حالة تعاف.

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وأفاد فريق العمل المختص في متابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية أنه لم يتم هذا اليوم تسجيل أية إصابة أو حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات 767، و50 حالة وفاة، 258 حالة تعافي.

وأكد الفريق أن مراكز خدمات الجالية ومؤسساتها والجمعيات الفلسطينية الأميركية تواصل تقديم خدماتها ومساعدتها النقدية والغذائية للمحتاجين في عديد الولايات، وتقديم مساعدات أخرى للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الصين أنه تم هذا اليوم شحن الدفعة الثانية من المساعدة الطبية التي قدمتها شركة السي سي سي للشعب الفلسطيني، والتي هي عبارة عن 10000 مسحة فحص، ومن المتوقع وصولها الى مطار الملكة علياء الدولي بعد ظهر يوم 22 أيار/مايو الجاري، حيث كانت الدفعة الأولى من تلك المساعدات والتي هي 5000 مسحة قد وصلت بالفعل إلى الضفة الغربية وتم تسليمها لوزارة الصحة.