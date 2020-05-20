اليمن.. شرطة تعز تكرم مدير قسم شرطة ٢٦ سبتمبر

الأربعاء 20 مايو 2020

كرمت إدارة شرطة محافظة تعز اليمنية مدير قسم ٢٦ سبتمبر بمديرية المظفر، الرائد إبراهيم القيسي، وذلك تقديرا ليقظته العالية وتفانيه في أداء الواجب الأمني.



ويأتي هذا التكريم في سياق تقدير إدارة شرطة المحافظة للجهود التي تبذلها القيادات الأمنية في المربعات المختلفة للمدينة، حفاظا على استقرار الحياة العامة للمواطنين.

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وعبر الرائد إبراهيم القيسي مدير قسم ٢٦ سبتمبر، عن امتنانه وشكره الجزيلين لقيادة شرطة تعز ممثلة بالعميد منصور الأكحلي، على حرصه الدائم على تشجيع العناصر الأمنية في مختلف أجهزة الشرطة في المحافظة ورفع روحهم المعنوية، وتقدير جهودهم الأمنية التي يبذلونها للحفاظ على السكينة العامة في المدينة.

تم التكريم بواسطة المساعد لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي.