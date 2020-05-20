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شكرا لقرائتكم خبر عن جائحة كورونا تتسبب بطفرة مواليد في إندونيسيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 20 مايو 2020
تواجه إندونيسيا طفرة في عدد المواليد، وقد تشهد أكثر من 400 ألف حالة حمل غير مخطط لها، لكون تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا تمنع الوصول إلى وسائل منع الحمل، حسب الوكالة الوطنية لتنظيم الأسرة.
وأغلقت العيادات الصغيرة أبوابها مؤقتاً، فيما يحد الأطباء والقابلات القانونيات عدد المرضى منذ فرضت الدولة إغلاقاً جزئياً لمنع انتشار الفيروس، وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر صعّب على الإندونيسيين الوصول إلى وسائل منع الحمل. وقدّرت الوكالة أنه في أوائل العام المقبل، يمكن أن تشهد إندونيسيا ولادة 420 ألف طفل أكثر مما كان متوقعاً.
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