شكرا لقرائتكم خبر عن 100 وفاة و7068 إصابة حصيلة كورونا في أستراليا والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا 7068 حالة حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

Advertisements وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات الإجمالي بلغ 100 حالة. وتعافى 6413 شخصا من المصابين بالفيروس منذ تسجيل أول حالة إصابة في أستراليا قبل نحو 16 أسبوعا.

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