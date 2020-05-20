اخبار العالم

حصيلة قياسية لإصابات كورونا في المكسيك

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة قياسية لإصابات في المكسيك والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.

 

Advertisements

وسجلت السلطات أيضا 334 وفاة جديدة، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.

 

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة قياسية لإصابات كورونا في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا