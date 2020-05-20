حصيلة قياسية لإصابات كورونا في المكسيك

الأربعاء 20 مايو 2020

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.



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وسجلت السلطات أيضا 334 وفاة جديدة، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.