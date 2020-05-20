تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

الأربعاء 20 مايو 2020

أعلنت الصين صباح اليوم الأربعاء تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تسجيل أية حالة وفاة.



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ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.