اخبار العالم

وفاة واحدة جديدة بكورونا في تونس

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحدة جديدة بكورونا في تونس والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020

أعلنت تونس صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة إضافية بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن حالة إصابة جديدة.

 

وبذلك ترتفع حصيلة وفيات الفيروس في تونس إلى 47 حالة، فضلا عن 1044 إصابة، حسبما نقلت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية عن وزارة الصحة التونسية.

Advertisements

 

وأوضحت الوزارة أن الوفاة الجديدة سجلت في ولاية قبلي.

 

وأضافت الوزارة أن 826 حالة تماثلت للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة واحدة جديدة بكورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا