شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 797 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.

Advertisements وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.

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