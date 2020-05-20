اليمن.. الكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مأرب

الأربعاء 20 مايو 2020

كشف مدير عام الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.



وأفاد الشدادي بتسجيل حالة اصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة.

Advertisements

وأضاف أن الحالتين مستقرة صحياً، وتقوم فرق الاستجابة بحصر المخالطين للمصابين واخضاعهم للحجر المنزلي وتشخيص حالتهم ومتابعتها أول بأول.

وتابع "كما سجلنا عدد 8حالات اشتباه، منها حالتين كانت مخالطة لاحد الحالات مؤكدة وست حالات مشتبهه منها حالتين حالتهم مستقره وتم اخضاعهم للحجر المنزلي،و اربع حالات لازالت تتلقى الرعاية الصحية بمركزالعزل بالمحافظة

واختتم نعمل على فحص الحالات للتأكيد، وازاء ذلك فإننا ندعو الاخوة المواطنين أهمية أخذ الحيطة والحذر والتزام التباعد الاجتماعي والاخذ بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا