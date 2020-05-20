اليمن.. بيان هام من الساده آل الشاطري إلى قياده السلطه المحليه والأمنيه والعسكريه بحضرموت

الأربعاء 20 مايو 2020

صدر بيان هام من الساده آل الشاطري،إلى قياده السلطه المحليه والامنيه والعسكريه بمحافظه حضرموت وفي مقدمتهم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن سعيد على العامري وكيل وزارة الداخلية للمنطقه الشرقيه مدير أمن وشرطه ساحل حضرموت.



الي قياده السلطه المحليه والامنيه والعسكريه بمحافظه حضرموت وفي مقدمتهم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن سعيد على العامري وكيل وزارة الداخلية للمنطقه الشرقيه مدير أمن وشرطه ساحل حضرموت.

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بعد اطلاعنا على الخبر المنشور في وسايل التواصل الاجتماعي عن ضبط سياره إلاسعاف التابعه لمسجد خالد بن الوليد بفوه مع سائقها وبداخلها كميه من القات المهرب.في احد النقاط العسكريه بمديريه دوعن ولهذا ونيابه عن المتصدق وأبنائه بهذه السيارات فأننا نؤكد ونجزم بما لايدع مجالا للشك بأننا لانعلم عن ذلك التصرف الذي يسئ لعملنا الخيري الممتد منذ عشرات السنين ولن نرضئ بمثل هذه التصرفات التي تسئ إلينا وتؤثر على الحاله الامنيه المستقره في حضرموت ومؤكدين للسلطه المحليه بالمحافظة بأننا نرفض مثل هذه التصرفات الفرديه وندعم كافه قرارات الأخ المحافظ بمنع دخول القات لحضرموت لان هذا القرار وامثالها كلها تصب في مصلحه أبناء حضرموت.

ومن هذا المنطلق نؤكد ان سياراتنا وهي عباره عن اربعه باصات وسياره كروزر خاصه للمناطق الجبليه والوعره وطيله السنوات ومنذ ان تبنينا مشروعنا الخيري هذا ونحن نتكفل بكافه مستلزمات السيارات ودفع رواتب سائقيها وتعمل داخل محافظه حضرموت واذا تطلب الأمر لأي حاله حرجه خارج المحافظه لن نمانع من تقديم هذه الخدمه الإنسانيه لكل أبناء المحافظه والمحافظات المجاوره ودون اي مقابل بل واننا واضعين عباره على كافه السيارات بأنها مجانيه ومرفقه عليها أرقام هواتف خاصه بنا للابلاغ عن أي تصرف فردي من قبل أي سائق.

ولهذا فأننا نطالب سياده الأخ المحافظ ومدير الأمن بالتوجيه الي جهات الاختصاص بالأفراح عن السياره اولا كونها وسيله لنقل الموتى والظروره تحتاجها مع تقديرنا لاتخاذ اي إجراءات امنيه وقانونيه اتجاه من قام بالفعل واسئ الي عملنا الخيري وفقكم الله وسدد خطاكم لماهو في مصلحه العمل والمواطنين.

عن فاعلي الخير السيد عبدالله بن علوي الشاطري وأبنائه.

عنهم السيد عبدالرحمن شيخ عمر الشاطري.