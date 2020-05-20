شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 83 حالة وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:30 صباحًا, 20 مايو 2020 م المناطق _ برلين كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ،اليوم الأربعاء، عن تسجيل 797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176007 إصابات.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 83 حالة وفاة ليترفع الإجمالي إلى 8090 حالة وفاة.

يذكر أن ألمانيا سجلت “صفر” وفيات أمس الأول الاثنين بحسب بيانات المعهد. ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات والوفيات في ظل السعي لتخفيف القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 83 حالة وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.