شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ساحل نيكاراجوا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:03 صباحًا, 20 مايو 2020 م المناطق _ وكالات ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل نيكاراجوا أمس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة 49 كيلومترا جنوب غربي ماساتشابا في نيكاراجوا.

وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني قرب العاصمة ماناجوا، ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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