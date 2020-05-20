شكرا لقرائتكم خبر عن سول.. إصابات كورونا تبدأ رحلة صعود جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعربت السلطات الصحية الكورية الجنوبية عنزقلقها بعد أن سجلت البلاد أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس

كورونا في تسعة أيام، اليوم الأربعاء، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم رصد 36 حالة جديدة أمس الثلاثاء، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أحد عشر ألفا ومئة وعشرة آلاف.

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وظهرت حالات إصابة جماعية في العاصمة سول، من بينها حالة إصابة جديدة فيمستشفى "سامسونج" الرئيسي، حيث أثبتت الاختبارات أمس الثلاثاء إصابة أربع ممرضات بالفيروس.

ويجري حاليا تتبع جميع الأشخاص الذين خالطوا الممرضات.

وكانت "إيتايون" وهي منطقة ترفيهية شهيرة في سول، قد أصبحت مركز جهود مكافحة مرض كوفيد19- في كوريا الجنوبية، بعد أن زار رجل مصاب العديد منرالملاهي الليلية في الثاني من مايو. وكان عشرات الآلاف في النوادي في ذلك الوقت.