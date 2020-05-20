قيادي فلسطيني: مساعدات الإمارات صادقة و"غير مشروطة" مثل تركيا وقطر

اعتبر القيادي في حركة "فتح"، ديمتري دلياني، أن ما يميز المساعدات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب الفلسطيني، أنها " صادقة وغير مشروطة سياسيا".

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "دعم الإمارات للشعب الفلسطيني هو دعم صادق وغير مشروط سياسيا، ونابع من الإحساس بواجب قومي وفي سياق التضامن والمساندة العربية".

وأضاف دلياني:"لقد كانت الإمارات وما زالت سبّاقة في تقديم المساندة السياسية والاقتصادية والمالية للشعب الفلسطيني في كل المحافل الدولية، وسجلها في هذا المجال حافل وليس بحاجة إلى شهادة من أحد فهو يتحدث عن نفسه بنفسه".

ودلياني هو من أبرز النشطاء الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته مؤخرا بتهمة تقديم العون للفلسطينيين في المدينة لمواجهة فيروس كورونا.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الإمارات إرسال إمدادات طبية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا، والتخفيف من أثره على الشعب الفلسطيني.

وشملت الإمدادات مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية، بالإضافة إلى 10 من أجهزة التنفس الاصطناعي التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن.

مساعدات لاقت ترحيبا أمميا، واعتبرها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنها تتماشى مع خطة الاستجابة للمنظمة الدولية لمواجهة الوباء في فلسطين.

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وفي هذا الصدد، قال دلياني لـ"الخليج 365" : "الدعم الإماراتي لشقيقه الشعب الفلسطيني هو ليس دعما مشروطا بمواقف سياسية بمعنى أن الامارات العربية المتحدة ليست مثل قطر وتركيا اللتين تضعان الشروط السياسية للمساعدة، وإنما تقدم الدعم بهدف المساعدة الإنسانية مع التأكيد دوما على أولوية القضية الفلسطينية على أجندتها السياسية".

وتابع:" فلسطين بالنسبة للإمارات العربية المتحدة هي قضية القيادة والشعب، وهو ما تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة".

وأشار دلياني إلى أن المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات للشعب الفلسطيني أتت ضمن خطة الاستجابة لاحتواء وباء "كوفيد-19" والحد من انتشاره والتي وضعتها السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة.

وأوضح "الخطة تم وضعها وفق الأولويات الفلسطينية، وقامت الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم من خلال الأمم المتحدة".

وأكد القيادي الفتحاوي أن "الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني دائم ومستمر وحيوي وليس موسمي بمعنى أنه ليس مرتبطا بتطور معين وإنما هو مستمر دون توقف".

وتأتي هذه المساعدات كجزء من التزام الإمارات في الدعم المستمر للشعب الفلسطيني.

وقد ساهمت الإمارات التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 828.2 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2013 إلى أبريل/نيسان 2020 لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.