أفغانستان تعلن مقتل 50 مسلحا من طالبان شمالي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الأربعاء، مقتل أكثر من 50 مسلحا من حركة طالبان خلال اشتباك في ضواحي مدينة قندوز، شمالي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا في المدينة مساء ليلة الإثنين الماضي أسفر عن مقتل 8 جنود أفغان.

وأوضحت أن القوات الأفغانية ردت على الهجوم بدعم من قوات سلاح الجو، حيث قتلت أكثر من 50 مسلحا من طالبان وأصابت أكثر من 60 آخرين.

وقالت الوزارة إنه تم نشر قوات خاصة إضافية في مدينة قندوز للسيطرة على الوضع في المدينة بشكل أفضل.

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وحتى الساعة 8:50 ت.غ لم تعقب حركة طالبان على ما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية.

وجاءت أعمال العنف الأخيرة بعد إعلان الرئيس أشرف غني الأسبوع الماضي استئناف الهجمات ضد المتمردين بعد سلسلة اعتداءات دامية.

وردّت طالبان بتعهدها تكثيف هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية.

وسيطرت طالبان لفترة وجيزة على قندوز، وهي مدينة استراتيجية غير بعيدة من حدود طاجيكستان، مرتين قبل ذلك في سبتمبر/أيلول 2015 ومرة أخرى بعد ذلك بعام. وفشلت في محاولتها القيام بالأمر نفسه العام الماضي.