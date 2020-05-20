"كورونا" يعزز خطة ترامب لوقف تدفق المهاجرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديدا لأجل غير مسمى لأمر يسمح للمراقبة الحدودية بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وجدد روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمر السابق الذي يسمح لموظفي الحدود بإعادة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إلى دولهم أو إلى الدولة التي جاءوا منها.

وجاء في الأمر الصادر بهذا الشأن أن سلطات الصحة العامة تفتقر للقدرة على رصد المهاجرين من غير حاملي الوثائق.

ويقول منتقدو ذلك الأمر إن إدارة ترامب تستخدم جائحة فيروس كورونا للمضي قدما في هدف الرئيس فيما يتعلق بتقييد الهجرة.

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وقالت أندريا فلوريس، نائبة مدير شؤون الهجرة في منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" إن "الرئيس مصر على استغلال أزمة الصحة العامة مهما بلغت التكاليف لتحقيق هدفه الذي يسعى إليه منذ زمن طويل لإنهاء اللجوء عند الحدود".

وأضافت "لا تنخدعوا: هدف ترامب ليس حماية صحتنا، (هدفه) هو زرع الانقسام والمضي قدما في أجندته السياسية" .

وترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري وصل إلى البيت الأبيض في عام 2016 ببرنامج يشمل إجراءات صارمة ضد الهجرة.